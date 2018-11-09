Ck Enerji "Tek Hesap" Uygulamasına Geçti

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in elektrik abonelerine özel tek bir numara tanımlanarak işlem yapılabilmesini sağlayan "tek hesap" uygulamasını başlattığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, daha önce işletme kodu, abone numarası gibi farklı bilgilerle işlemlerini gerçekleştiren elektrik abonelerine özel tek bir numara tanımlanmasına imkan tanıyan tek hesap uygulamasının devreye alındığı belirtildi.

Uygulama sayesinde müşterilerin aboneliklerine ait tüketim, ödeme, abonelik başlangıcı ve bitiş süreleri, başvuru ve taleplerinin akışlarını tek bir numara girerek sorgulayarak işlem yapabileceği ifade edilen açıklamada, müşterilerin yeni hesap numaralarını çağrı merkezlerinden veya 7/24 hizmet veren https://oim.ckbogazici.com.tr/odeme/HesapSorgu adresinden öğrenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, tek hesap uygulamasıyla müşterinin üzerinde kaç abonelik olursa olsun güncelleme işleminin bir dakika içinde yapılabileceği, tek hesapta kişi üzerinden yapılan güncellemenin tüm tesisatlar için anında devreye gireceği ve fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemler için de bir dakikalık sürenin yeterli olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, tek hesap uygulaması ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu uygulama ile çalışanlar müşterilere kolay, hızlı ve kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşarken, talep takibi ve analiz yapmak da kolaylaştı. Daha önce örneğin, 10 aboneliği olan bir müşterinin GSM güncellemesi 15-20 dakika sürerken, bu süre 1 dakikaya kadar indi. İşlem süresi kısaldığı için müşteriyi memnun ettiği oranda çalışan da mutlu oluyor. Uygulama, zaman içinde hem müşteri hem de şirket açısından ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. Zaman tasarrufu dışında uygulamada kişi bazlı işlem yapılması doküman sayısını azaltacağı için kağıt kullanımı da azalmış olacak. Doğanın ekolojik dengesini korumayı geleceğe aktarılabilecek en önemli miras olarak gördüğümüz için tek hesapla sağlanan bu faydayı çok önemsiyoruz."