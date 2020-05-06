Cizre'de Trafik Haftası etkinliği
06.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:52
Cizre'de, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre'de, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cizre Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktaları ile Orhan Doğan Caddesinde sürücülere yönelik emniyet kemeri ve yaya yolu önceliği konularında bilgilendirmede bulundu.
Denetim yapan ekipler, sürücüleri kurallara uymaları için ikaz etti.
Kaynak: AA