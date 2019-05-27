Cizre'de "Okul Dışarda Günü" etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Okul Dışarda Günü" etkinlikleri kapsamında ana sınıfı öğrencileri ve velileri açık alanda hem eğlendi hem öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığının açık havada ders işleme çağrısı ile Cizre Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri ve velilerin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Atatürk Parkında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve veliler "sandalye kapmaca", "balon patlatma", "su taşıma" oyunları oynadı, çeşitli yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, yaptığı açıklamada, teknolojinin zararlı etkilerinden çocukları korumak isteyen Milli Eğitim Bakanlığının ailelerin çocukları ile zaman geçirmesi, oyun oynaması için bu uygulamayı başlattığını söyledi.

"Çocuğumuzun gömleğinin ütüsü, çocuğumuzla daha az ilgilenmemize sebep oluyorsa gömlek ütüsüz olsun ama çocuğumuzla ilgilenelim.Çocuğumuzu yetiştirelim çünkü hepimiz çocuklarımız için varız ve çocuklarımız için uğraşıyoruz. Bu yaştaki çocukların en büyük hakkı oyun oynamak." diyen Cazım, bunun içinde en güzelinin çocuğun annesi ve babası ile oyun oynaması olduğunu belirtti.

Anaokulu öğretmenlerinden Çiler Hastürk, ailelerin çocuklarıyla eğlendiğini dile getirerek, Milli Eğitim Bakanlığına bu etkinliği hayata geçirdiği için teşekkür etti.

Melahat Özcan, etkinliğin amacının teknolojinin tehlikelerinden çocukları uzak tutmak olduğunu aktararak, "Bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA