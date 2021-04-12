Cizre'de öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi
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Cizre'de öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de öğrencilere 'Temel Afet Bilinci' eğitimi verildi

Cizre Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Cizre Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Cizre Kaymakamlığının koordine ettiği, AFAD'ın destek verdiği 2021 yılı farkındalık eğitimi kapsamında Cizre'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.

Eğitimde AFAD eğitmenleri tarafından slayt ve tanıtım filmleri eşliğinde sunum yapılarak, deprem esnasında ve deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiği öğrencilere anlatıldı.

AFAD eğitmenleri toplu yaşam alanlarının tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususları aktardıktan sonra öğrencilere yangın ve tahliye tatbikatı yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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