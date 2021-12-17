Cizre'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak merkez ve ilçelerindeki İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının il finali Cizre ilçesinde gerçekleşti.

Cizre Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulunda yapılan il finaline, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, İlçe Müftülük Şube Müdürü Mehmet Karataştan, Koordinatör Okul Müdürü İlhan Erdoğan, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Finalde, öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okumak ve dereceye girmek için büyük bir özen gösterdi.

Yarışma sonunda kız kategorisinde Silopi İmam Hatip Ortaokulundan Şeyma İslamoğlu birinci, Cizre Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Amine Yalgettekin ikinci, Şırnak merkez Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esra Kurt üçüncü oldu.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet