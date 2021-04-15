Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligine yükselmek için mücadele ediyor

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda yer alan Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligine yükselmek için mücadele ediyor.

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda yer alan Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligine yükselmek için mücadele ediyor.

Cizre Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erkek Voleybol Takımı, Play-Off ilk final karşılaşmasında rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Spor'u 3-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, zorlu müsabakayı kazandıklarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Sinanoğlu, "Takımımız ligin başından beri aynı parola ile devam ediyor. İnşallah bu sene Efeler Ligine çıkacağız. Maddi manevi olarak takımımızın yanındayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın desteklerini esirgememelerini, takımımıza başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel