Çivril Belediyesi Araç Filosu Genişletiyor

Denizli'nin Çivril Belediyesi araç filosuna 3 adet çöp kamyonunu ekledi.

Çivril Belediyesi, Temizlik Hizmetleri bünyesindeki araç filosu genişletiyor. Belediye tarafından biri süpürgeli olmak üzere 3 adet çöp kamyonu araç filosuna eklendi. Çivril Belediyesi tarafından satın alınan 2018 model 3 adet araç çöp kamyonu Çivril Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü teslim edilerek, ilçe temizliği için kullanılmaya başlandı. Daha temiz, daha Yeşil bir Çivril için çalıştıklarını belirten Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, "İlçemiz merkez ve 76 mahallemizde en iyi şekilde temizlik hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda ilçemiz halkına daha iyi ve hızlı bir şekilde temizlik hizmeti verebilmek adına araç filosunu genişletmeye devam ettik. Daha Temiz, daha Yeşil bir Çivril için çalışıyoruz. Bu hizmetleri yerine getirirken eskiyen araçların yerine yenisini ve ihtiyaç olan araçları aldık. belediyemize aldığımız bu yeni 3 adet çöp toplama aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ