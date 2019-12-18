Cip, kırmızı ışıkta duran 2 araca çarptı
Haberler » Güncel » Cip, kırmızı ışıkta duran 2 araca çarptı - Haber

Cip, kırmızı ışıkta duran 2 araca çarptı

BOLU'da, cipin kırmızı ışıkta duran otomobile ve minibüse çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

18.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:36
Cip, kırmızı ışıkta duran 2 araca çarptı

BOLU'da, cipin kırmızı ışıkta duran otomobile ve minibüse çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 karayolu köyü mevkiinde meydana geldi. yönüne giden Tuğsel Yıldız yönetimindeki 74 AG 421 plakalı cip, önce kırmızı ışıkta bekleyen yönetimindeki 14 DJ 450 plakalı otomobile, ardından da Adil Öztürk yönetimindeki 14 AD 763 plakalı minibüse çarptı. Cip, refüje çarparak dururken, savrulan minibüs ise trafik lambası direğine çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Adil Öztürk yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler