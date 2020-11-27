Son dakika haberleri! Çine'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
27.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:00
Son dakika haberleri... Çine ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Çine ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Özgür Kavak (45) idaresindeki 09 LR 416 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada yaralan Yılmaz Taş (12) ve Saffet Beyter (16), 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı