Çine'de fırınlar ve unlu mamul üreticileri denetlendi
Aydın'ın Çine ilçesindeki unlu mamul üreten işletmeler ile ekmek fırınlarında denetim yapıldı.
13.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:52
Aydın'ın Çine ilçesindeki unlu mamul üreten işletmeler ile ekmek fırınlarında denetim yapıldı.
Çine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin personel, alet, ekipman, genel temizlik ile gıda ürünlerinin güvenliği kalitesini denetledi.
Denetlemelerde herhangi bir soruna rastlanmazken işletmelere tedbirler konusunda bilgi verildi.
Kaynak: AA