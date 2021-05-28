Çine'de evi yanan yaşlı kadın hayırseverlerden yardım istedi
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Çine'de evi yanan yaşlı kadın hayırseverlerden yardım istedi

Çine'de evi yanan yaşlı kadın hayırseverlerden yardım istedi
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde yalnız yaşadığı evde çıkan yangında eşyaları kullanılmaz hale gelen 76 yaşındaki Şehnaz Erten, hayırseverlerden yardım istedi.

Aydın'ın Çine ilçesinde yalnız yaşadığı evde çıkan yangında eşyaları kullanılmaz hale gelen 76 yaşındaki Şehnaz Erten, hayırseverlerden yardım istedi.

Yeni Mahallede dün tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evi kullanılamaz hale gelen Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada canını zor kurtardığını ancak tüm eşyalarını kaybetmenin çaresizliğini yaşadığını söyledi.

İki çocuğunun maddi imkansızlıklar içinde olması nedeniyle eşyaları yenileyecek gücünün olmadığını kaydeden Erten, "Bu eşyaları alacak bir bütçem yok. Her şeyim yangında kül oldu. Hayırsever vatandaşlarımızdan yardım eli uzanmasını bekliyorum" dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Özırmak da Şehnaz Erten'in durumunu kaymakamlıkla paylaşacaklarını, ayrıca çeşitli kurumlarla görüşme yapacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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