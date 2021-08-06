Çine Akçaova yangını devam ediyor
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Çine Akçaova yangını devam ediyor

Çine Akçaova yangını devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ekiplerin alevleri kontrol altına almasını güçleştiriyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ekiplerin alevleri kontrol altına almasını güçleştiriyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova'daki mahallelere ilerleyişini sürdürmeye başladı. Siyah ve büyük bir duman bulutu mahalle üzerini kaplarken, vatandaşlar tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor. Alevlerin Altınabat, Sarıköy, Akçaova ve Kabalar mahallelerini tehdit ettiği, bazı bölgelerde tahliye işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"ŞİDDETLİ RÜZGAR ALEVLERİ KONTROLÜ GÜÇLEŞTİRİYOR"

Çine Akçova'daki yangını ve çalışmaları devam eden Aydın Vali yardımcısı Hulusi Arat, şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini, yangın bölgesinde tüm kamu kuruluşlarının milletle el ele çalıştığını kaydetti. Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getiren Arat, beş helikopter ve bir uçakla havadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

(Ali Soydemir - Onur Durmuş/İHA)

Çine Akçaova yangını devam ediyor
Çine Akçaova yangını devam ediyor
Çine Akçaova yangını devam ediyor
Çine Akçaova yangını devam ediyor
Çine Akçaova yangını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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