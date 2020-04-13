Çin'in Liaoning uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı
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Çin'in Liaoning uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı

Çin'in Liaoning uçak gemisinin Japonya ile Tayvan arasındaki uluslararası sularda seyrettiği bildirildi.

13.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:56
Çin'in Liaoning uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı

Çin'in Liaoning uçak gemisinin Japonya ile Tayvan arasındaki uluslararası sularda seyrettiği bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan "military.com" internet sitesinde yer alan habere göre, uçak gemisi beraberinde beş savaş gemisiyle Çin kara sularından ayrılarak Japonya'nın güneyindeki Okinava ve Miyako adaları arasındaki Miyako Boğazı'ndan geçti. Filo daha sonra güneye doğru yol alarak Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında seyretti.

Uçak gemisi, iki adet güdümlü füze muhribi, iki çok amaçlı muhrip ve ikmal sınıfı hızlı muharebe destek ikmal gemisinden oluşan filo Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetleri tarafından tespit edildi.

Tayvan da filoyu izlemek üzere savaş gemilerini doğu kıyısı açıklarına gönderdi.

Liaoning'in halen Batı Pasifik'te seyreden tek uçak gemisi olduğu belirtildi.

ABD uçak gemileri Kovid-19'dan muzdarip

ABD'nin Pasifik Filosu'na bağlı USS Theodore Roosevelt ve USS Ronald Reagan, mürettebatta görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle limana çekilmiş bulunuyor.

ABD'nin deniz aşırı toprağı Guam'da demirleyen USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde test edilen 4 bin 309 personelin 585'inde Kovid-19 tespit edildi. Uçak gemisi personeli içinde 400 kadar denizci daha test edilmeyi bekliyor.

Gemideki Kovid-19 tespit edilen personel sayısı, tüm Deniz Kuvvetleri'ndeki vaka sayısının yarısından fazlasını oluşturuyor.

ABD Deniz Kuvvetleri içinde USS Theodore Roosevelt'tekiler dahil toplam 890 vaka tespit edildiğini bildirdi.

Öte yandan Pasifik Filosu'na bağlı diğer uçak gemisi USS Ronald Reagan da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle denize açılamıyor.

Rutin bakım için Japonya'da Yokosuka Deniz Üssü'nde bulunan gemi, tüm personeli 14 günlük karantina süresini tamamlamasının ardından denize açılacak. Deniz Kuvvetleri yetkilileri, gemi personeli arasında Kovid-19 hastası bulunmadığından emin olunduktan sonra göreve başlanması talimatı verdi.

Öte yandan ABD Deniz Piyadelerine bağlı F-35 savaş uçaklarını taşıyan bir amfibi çıkarma gemisinin Güney Çin Denizi'nde seyrettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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