Çin, "gelişme aşamasında" olduğu gerekçesiyle karbon emisyonunu savundu - Haberler
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Çin, "gelişme aşamasında" olduğu gerekçesiyle karbon emisyonunu savundu

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Çin,

Çin'in iklim özel temsilcisi Şie Cınhua, ülkesinin "özel bir gelişme aşamasında" olduğu gerekçesiyle karbon emisyonunu savundu.

Çin'in iklim özel temsilcisi Şie Cınhua, ülkesinin "özel bir gelişme aşamasında" olduğu gerekçesiyle karbon emisyonunu savundu.

Şie, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çin'in dünyanın en büyük karbon salınımında bulunan ülke konumunu "özel bir gelişme aşamasında" olmasına bağlayan Şie, ilerleyen süreçte karbon emisyonunun azaltılabileceğini belirtti.

Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele konusunda mümkün olan en büyük çabayı gösterdiğini ifade eden Şie, ülkesinin kömürle çalışan termik santrallere olan bağımlılığını mevcut durumdan daha hızlı dizginleyemeyeceğini aktardı. Şie, "Sadece söz vermiyoruz, verdiğimiz sözleri gerçek eylemlerle yerine getiriyoruz." dedi.

2015'te Paris İklim Anlaşması müzakere sürecinde önemli rol oynayan özel temsilci Şie, doğaya zarar veren karbon emisyonlarını azaltma konusunda Çin'in değil ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin daha hızlı hareket etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Kömürle çalışan enerji santrallerine bağımlı olan Çin, geçen yıl karbon emisyonunun 10 yıl içerisinde azaltmaya başlama ve 2060 yılına kadar sıfır karbon seviyesine ulaşma sözü vermişti.

Çin ve ABD yetkilileri arasında gerilim iklim krizi derinleştikçe artamaya devam ederken, Çin, ABD'yi tarihsel olarak iklim krizinin en büyük sorumlusu olmakla suçluyor ve ABD'nin Donald Trump yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele girişimlerini geri çekmesini perdelemek için Çin'i suçladığını ifade ediyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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