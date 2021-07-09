Çin dev pandaları soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkardı
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BBC

Çin dev pandaları soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkardı

Çin dev pandaları soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkardı
BBC - Haberler | Dünya

Çinli yetkililer, dev pandaların artık soyu tükenmekte olan hayvanlar olarak sınıflandırılmadıklarını ama hala gelecekte bu kategoride değerlendirilme riskleri olduğunu söyledi.

Çinli yetkililer, dev pandaların artık soyu tükenmekte olan hayvanlar olarak sınıflandırılmadıklarını ama hala gelecekte bu kategoride değerlendirilme riskleri olduğunu söyledi.

Karar, dev pandaların vahşi yaşamdaki sayılarının 1.800 'e ulaşmasının ardından alındı.

Uzmanlar, Çin'in uzun vadeli koruma çabaları kapsamında dev pandaların neslini tükenmekten kurtardığını ifade ediyor. Bu çabalar kapsamında dev pandaların yaşam alanlarının genişletilmesi de dahildi.

Çin, pandaları ulusal zenginliklerinden biri olarak değerlendiriyor. Ama ülke, 'diplomatik araç' olarak bazı pandaları da bir süreliğine farklı ülkelere göndermişti.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Doğa ve Ekoloji Koruma Kurumu Başkanı Cui Shuhong, pandalarla ilgili son gelişmenin iyileştirilen yaşam koşulları ve Çin'in pandaların yaşam alanlarının entegrasyonun sağlanması için yürüttüğü çabaların sonucu olduğunu söyledi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), pandaları 2016 yılında nesilleri tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkarmış, ama 'hala korunaksız' olan hayvanlar listesine eklemişti.

Çinli yetkililer 2016'da alınan bu kararın 'koruma çabalarının esnetildiği anlamına geleceği' kaygısı nedeniyle karşı çıkmıştı.

Çin Çevre Bakanlığı'nın açıklamasıyla ilk defa pandaların sınıflandırılmasında değişikliğe gidilmiş oldu.

Dev pandalar Çin'de sosyal medyanın da gündemindeydi. Çok sayıda kişi, dev pandalarla ilgili alınan koruma kararlarının sonuç verdiğini ve çabaların karşılıksız kalmadığının kanıtlandığını yazdı.

Weibo'daki bir kullanıcı, "Bu yıllar süren yoğun çalışmaların sonucudur. Doğayı koruyanlara tebrikler" mesajı paylaştı.

Uzmanlar başarının en büyük nedeninin bambu ormanlarının yeniden yaratılıp pandaların yerleştirilmesi olduğunu söylüyor. Bambu, pandaların en çok tükettiği besin, bambu bulamadıkları takdirde pandalar açlık riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Çin'de ayrıca hayvanat bahçeleri de nesli tükenmekte olan hayvanların yerleştirildiği korunaklı alanları genişletti.

Çin dev pandaları soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkardı
BBC
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