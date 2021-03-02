Çin'den Irak'a gönderilen Kovid-19 aşısının bir kısmı Kerkük'e ulaştı
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Çin'den Irak'a gönderilen Kovid-19 aşısının bir kısmı Kerkük'e ulaştı

02.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:54
Çin'den Irak'a gönderilen Kovid-19 aşısının bir kısmı Kerkük'e ulaştı

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bir kısmının Kerkük'e ulaştığı bildirildi.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bir kısmının Kerkük'e ulaştığı bildirildi.

Kerkük'te Kovid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, 2 bin 90 doz Sinopharm aşısının Kerkük Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kerkük'te aşılamanın ne zaman başlayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Çin hükümetinin Irak'a 50 bin doz Sinopharm aşısı gönderdiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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