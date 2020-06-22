Çin'den 2 Kanadalının casuslukla suçlamasına "misilleme" diyen Kanada Başbakanı'na tepki
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Çin'den 2 Kanadalının casuslukla suçlamasına "misilleme" diyen Kanada Başbakanı'na tepki

Çin, 2018'de ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Kanada vatandaşının casuslukla suçlamasına "misilleme" yorumu yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya tepki gösterdi.

Çin'den 2 Kanadalının casuslukla suçlamasına
22.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:55

Çin, 2018'de ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Kanada vatandaşının casuslukla suçlamasına "misilleme" yorumu yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya tepki gösterdi.

Ülke basınındaki habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Trudeau'yu, 2 Kanada vatandaşının casuslukla suçlanmasıyla ilgili "sorumsuzca açıklamalar yapmayı bırakmaya" çağırdı.

Cao, casusluk suçlamalarının misilleme olmadığını ve Kanada vatandaşlarının davalarının Huawei yöneticisi Mıng Vancou davasından "tamamen farklı" olduğunu belirtti.

Kanada liderini hukukun üstünlüğüne uygun şekilde davranmaya davet eden Cao, "Keyfi tutuklama diye bir şey yok. Trudeau'yu Çin'in yargı egemenliğine saygı duymaya ve sorumsuzca açıklamalar yapmayı bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cao, Meng'in davasının "siyasi" olduğunu öne sürerek, olayın ABD'nin Çin yüksek teknoloji işletmelerini ve Huawei'yi baskılama çabalarının bir parçası olduğunu ve Kanada'nın da "suç ortağı" rolünü oynadığını söyledi.

Kanada'ya hatalarını en kısa sürede düzeltmesi tavsiyesinde bulunan Cao, "Ming'i serbest bırakın ve güvenli bir şekilde dönmesini sağlayın." dedi.

Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng, Kanada tarafından Aralık 2018'de İran'a yönelik ticari yaptırımların olası ihlallerine bağlı olarak ABD'nin suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştı.

Kanada vatandaşı Michael Kovrig ve Michael Spavor ise Mıng'in tutuklanmasının ardından Çin'de gözaltına alınmıştı.

Eski diplomat Michael Kovrig, devlet sırları ve istihbaratını denizaşırı güçler için toplamak, iş adamı Michael Spavor da denizaşırı güçlere devlet sırlarını yasa dışı şekilde sağlamakla suçlanmıştı.

Trudeau, Kovrig ve Spavor'un yargılamalarının Mıng ile "doğrudan bağlantılı" olduğunu söyleyerek Pekin'i "keyfi gözaltılara" son vermeye çağırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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