Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı
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Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı

Çin'den sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı

14.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:01
Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Çin'den sahte iPhone ve iPad ithal ettikten sonra bunlara kasten zarar verdikten sonra mağazalarında orijinal olanlarıyla değiştiren şebekeyi çökertti.


Amerikalı savcı Robert Brewer söz konusu örgütü, Çin'den 6 milyon dolar değerinde 10 bin sahte iPhone ve iPad ürününü ülkeye sokmakla suçluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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