Çin'den 10 bin sahte iPhone ithal edip orijinalleriyle değiştiren çete yakalandı

14.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:01

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Çin'den sahte iPhone ve iPad ithal ettikten sonra bunlara kasten zarar verdikten sonra Apple mağazalarında orijinal olanlarıyla değiştiren şebekeyi çökertti.



Amerikalı savcı Robert Brewer söz konusu örgütü, Çin'den 6 milyon dolar değerinde 10 bin sahte iPhone ve iPad ürününü ülkeye sokmakla suçluyor. Euronews.com'da Görüntüle