CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu
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CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu

29.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:25
CHP Üsküdar İlçe Başkanı hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu.

TCK 134 kapsamında, bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, konuya ilişkin açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, Suat Özçağdaş hakkındaki yargılama sürecini ise yakından takip edeceklerini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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