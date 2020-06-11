CHP milletvekili İlhan: "Kırşehir'de, meydana gelen dolu yağışı Mucur ilçesi köylerinde maddi...
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CHP milletvekili İlhan: "Kırşehir'de, meydana gelen dolu yağışı Mucur ilçesi köylerinde maddi...

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, geçtiğimiz hafta meydana gelen dolu yağışının Mucur ilçesi köylerinde maddi hasara yol açtığını söyledi.

CHP milletvekili İlhan:
11.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:03

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, geçtiğimiz hafta meydana gelen dolu yağışının Mucur ilçesi köylerinde maddi hasara yol açtığını söyledi.

TBMM'inde de konuyu gündeme getiren İlhan, yerli üretimle emekçi çiftçilere destek sağlanması gerektiğini belirttiği açıklamasında; "Dolu yağışı Mucur ilçesinde bazı köylerde tarımla uğraşan çiftçinin arazisinde ciddi zarara yol açtı. Salgınla mücadele süreci de düşünüldüğünde yerli üretimin en büyük emekçileri çiftçiler için her türlü desteğin sağlanması önem arz etmekte" dedi. Doğal afetten ötürü sigortası olmayan veya kiralama usulü ile ekim yapan çiftçilerin ciddi mağduriyetler yaşadıklarını söyleyen İlhan, "TARSİM sigortasına sahip olan çiftçilerin bile her ne kadar tarlalarına eksperler tarafından inceleme ve tespitler yapılsa da sorunlar yaşamakta bu sebeple çiftçilerin daha fazla sıkıntı ve mağduriyet yaşamamaları adına kredi borçlarının acilen ertelenmesi gerekir. Mucur İlçesi'nin Aydoğmuş, Avcı, Büyükkayapa, Kurugöl, Küçükkayapa, Pınarkaya Köyleri ile ilçedeki Rışvan Karakuyu bölgesinin ciddi hasar alan yerler arasında çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve zararlarının karşılanması yönünde gerekli yardım ve desteğin yapılmasına ilişkin olarak ivedilikle harekete geçilmesi büyük önem taşımakta" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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