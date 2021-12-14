CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda yapılacakları sıraladı: Yoksul aileler asgari ücretten de fazla destek alabilecek

İSTANBUL (Haberler.com) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'nda iktidara gelmeleri durumunda uygulayacakları Aile Sigortası'nın detaylarını paylaştı. Arkasındaki grafikte vaatlerini sıralayan CHP lideri, yoksul ailelere gerek görülmesi durumunda asgari ücretin de yukarısında destek verileceğini belirtti.

"AİLEYİ ÖNCELEYEN BİR SİGORTA DALI"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları: "Aile Destekleri Sigortası, aileyi destekleyen bir sigorta dalı. Aileyi önceleyen, mutluluğunu ve ekonomik güvencesini sağlayan bir sigorta dalı. Peki çıkmayan bir yasanın, olmayan bir sigorta dalının öngördüğünün hepimiz yeteri kadar kavrayabildik mi? Bunu hayata geçirmek için neler yapabiliriz düşündük mü?

"O ZAMAN GÖREVİMİZİ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Her bir kadın kardeşimiz, anayasanın öngördüğü kuralın yerine getirilmesi için çaba harcayacak. O zaman CHP'li kadınlar olarak görevinizi yapmış olacaksınız. Ailenin temel direğinin kadın olduğunu aslında bütün erkekler kabul eder. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir. Devlet dediğimiz kurum anayasanın öngördüğü bu temel kuralı ne ölçüde yerine getirdi?

Milyonlarca işsizimiz var. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkları toplayanların ağırlıklı olarak kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını evine götüren yüz binlerce kadın var.

"MUHATTAP OLDUĞUNUZ VATANDAŞLARA HAKLARINI ANLATACAKSINIZ"

Her bir kadın yoldaşım için söylüyorum. Muhatap olduğunuz kadın kardeşlerimize inanç ve kararlılıkla haklarını anlatacaksınız. Özgüven içinde anlatacaksınız. Sorunların nasıl çözüleceğini de anlatacaksınız. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir siyasal partinin ülkeyi hangi noktaya taşıdığını anlatacaksınız. Anayasanın tek tek her bireye verdiği hakkın nasıl siyasal iktidar tarafından ellerinden alındığını anlatacaksınız"

Anayasa'dan maddeleri sıralayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

1. AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI NEDİR?

Aile Destekleri Sigortası yok. Anayasanın ve yasaların öngördüğü kural ihlal ediliyor burada. Yerine getirilmiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü bunu kabul etti Türkiye ne yaptı? 1971 yılında 29 Temmuz'da TBMM'de 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı. 2021 yılı bitmek üzere... Bu sigorta dalı uygulanmıyor. İşsizlik Sigortası, rahmetli Ecevit döneminde çıktı.

Aile Destekleri Sigortası'nın özelliği ne? Kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demek. Halkadan birisi yok şu anda. Bu olmadığı için dramlar yaşanıyor. Onu biz tamamlayacağız.

2. AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır.

3. AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI YOKSUL AİLELERE SADECE ASGARİ ÜCRET TUTARINDA MI DESTEK VERECEK?

Hayır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailenin durumuna, pozisyona bağlı olarak en az asgari ücret tutarında destek sağlanacak.

4. DEVLET KAMUYA ELEMAN ALIRKEN BU SİGORTADAN YARARLANAN AİLELERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAK MI?

Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman bu ailenin çocuklarına öncelik hakkı tanınacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalı olacak. Sürekli yardım almak değil çalışmak, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz bu.

5. AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI HANGİ KURUM UYGULAYACAK?

Yeni bir kurum kuracağız. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Sadece ailelere bakacak. Bütün yardımları bir elde toplayacağız. İnsan onuruna yakışır şekilde hayata geçireceğiz. Kendini bilmez politikacıların, insanların fakirleri sıraya dizip, yardım yapıp televizyona çekip kendi vicdanlarını rahatlatan uygulamalara son vereceğiz.

6. AİLENİN MALİ DURUMUNU VE SOSYAL STATÜSÜNÜ KİM BELİRLEYECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal güvenlik uzmanları ve sosyologlar belirleyecek bunu. Aile Destekleri Sigortası'na bağlı uzmanların her bir ailenin sorununa kenetlenmesi ve bunu raporlaması gerekiyor.

7. AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI ÇIKTIĞINDA ENGELLİ, EVDE BAKIM VE YAŞLILIK MAAŞLARI ALINCA AYLIKLARI KESİLECEK Mİ?

Kesilmeyecek aksine iyileştirilecek.

8. ÇOCUKLARIN EĞİTİM HARCAMALARI KARŞILANACAK MI?

Evet hepsi karşılanacak.

9. MEVSİMLİK İŞÇİLERİN BARINMA VE ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

İnsani koşulların tamamını hayata geçireceğiz. Çocuklarını eğitimle ve öğretmenle buluşturacağız.

10. YOKSUL OLUP TEK BAŞINA YAŞAYANLAR YARARLANACAK MI?

Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Herkesin gelir güvencesi olacak. Bizim hedefimiz bu topraklar hiç kimsenin gelirsiz kalmamasıdır.

11. "YENİ BAŞLANGIÇLAR FONU" NEDİR?

Aile Destekleri Sigortası her aileye asgari geçim tutarı veren bir sigortadır. Diyelim ki geçinemediler, anlaşamadılar. Kadın iki çocuğuyla babasının evine gitti. Bu sigorta, kadına ev bulacak, eşyalarını alacak kimseye muhtaç etmeyeceğiz.

12. BUGÜNE KADAR BU KANUN NEDEN ÇIKMADI?

Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil büyütmek istediler. Bu topraklarda yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyoruz.

13. AİLELER SİGORTA DİLİMİ ÖDEYECEK Mİ?

Tam tersine ailelerin ihtiyacına göre aileye bir destek verilecek. Harcamaların tamamı devletin bütçesinden sağlanacak.

14. KAYNAK VAR MI?

Beşli çeteye gelince para var, fakire fukaraya gelince yok. Biz sosyal devleti savunuyoruz. Eğer, toplumda bir aileye yardım yapılacaksa bu devletin görevidir.

15. VATANDAŞ YOKSULLUĞUN GİDERİLMESİNİ DEVLETTEN İSTEYEBİLİR Mİ?

Vatandaşlık hukuku içinde benim yoksulluğumu gider deme hakkı vardır. Fakirlere yardım devletin, iktidarın lütfu değildir haktır. Yapılan her yardım, yardımı alan her kişinin hakkıdır.

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