CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Politika

CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, seçim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi.

02.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:40
CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, seçim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alınması için daha önce yetkilileri uyardığını ancak aradan geçen bir haftada Zonguldak'taki vaka sayısının 12'den 112'ye yükseldiğini söyledi. "Bu da birçok yanlışın yapıldığının ve tedbirlerin yeterince alınmadığının bir ispatı niteliğinde." diyen Yavuzyılmaz, Kovid-19'un Zonguldak'ta yayılma hızının maksimum seviyede olduğunu savundu.

Yavuzyılmaz, açıklanan 10 il içinde Zonguldak'ın 5 ölümle, nüfusa göre Kovid-19 ölüm oranı sıralamasında birinci konumda bulunduğunu ifade ederek bunu İstanbul, Trabzon, İzmir ve Kocaeli'nin izlediğini aktardı. "Evde kal" çağrısının yeterli olmadığını, bu şekilde koronavirüsle mücadele edilemeyeceğini öne süren Yavuzyılmaz, alınacak ekonomik tedbir ve destek paketleriyle evde kalmanın mümkün kılınması gerektiğini belirtti.

Zonguldak halkının duygu ve düşüncelerine tercüman olmaya çalıştığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Zonguldak'ta acil olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Aksi takdirde Zonguldak, Anadolu'da virüsün yayılma merkezi olacaktır." dedi.

Yavuzyılmaz, madenci ve emekli kenti olan Zonguldak'ta, mesleki hastalıklara bağlı akciğer ve solunum yolu rahatsızlıklarının Türkiye'de en üst sıralarda bulunduğunu, solunum yolu hastalıklarına bağlı ölümlerde özellikle son bir ayda büyük artış olduğunu söyledi. Bu ölümlere koronavirüs tanısı konulmadığı için ölüm verilerine bunun işlenmediğini öne süren Yavuzyılmaz, "Gerçek koronavirüs ölüm sayısının 5 değil en az 15 olduğu bilinmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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