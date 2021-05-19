CHP'li Tüzün, '30 yıllık dostum' dediği Muharrem İnce'nin yeni parti kurmasıyla ilgili konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Tüzün, '30 yıllık dostum' dediği Muharrem İnce'nin yeni parti kurmasıyla ilgili konuştu

CHP'li Tüzün, '30 yıllık dostum' dediği Muharrem İnce'nin yeni parti kurmasıyla ilgili konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, '30 yıllık dostum' dediği Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni resmen kurmasıyla ilgili, "Bize 'hayırlı olsun' demek düşer. Siyasi yaşamında kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, '30 yıllık dostum' dediği Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni resmen kurmasıyla ilgili, "Bize 'hayırlı olsun' demek düşer. Siyasi yaşamında kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Tüzün, Muharrem İnce ile siyaseten yollarının ayrıldığını, ancak 30 yıllık bir dostlukları olduğunu vurgulayarak, "Kendisi dün partisinin kuruluşunu açıkladı. Ben aramadım, önümüzdeki günlerde gerekirse ararım, mesaj atarım, 'hayırlı uğurlu olsun' derim. Sonuçta siyaseten karar vermiş, partisini kurmuş, partisindeki yol arkadaşlarını belirlemiş. Bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Bize 'hayırlı olsun' demek düşer. Siyasi yaşamında kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisinde çok sayıda istifanın olacağını zannetmiyorum"

Tüzün, Bilecik'te CHP'den istifaların yüksek olacağı iddialarına ilişkin, "İddialar ne kadar geçerli olur onu bilemiyoruz, ama neticede geçtiğimiz günlerde CHP İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hüseyin Korkman arkadaşımızın Memleket Partisi'nin kurucu il başkanı olduğunu ve genel başkandan mazbatasını aldığını basından öğrendik. 'Partimize resmi bir istifa oldu mu' diye sabah sorduğumda herhangi bir yazılı müracaat söz konusu değil. Zannediyorum e-devlet üzerinden istifa etti veya etmedi onu da bilmiyorum. Netice itibariyle Hüseyin Bey görevlendirilmiştir. Türkiye'de siyasi partiler kurulmuştur. Bilecik'te il, ilçe başkanları oluşur, dolayısıyla kurucular kimler olduğunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama netice itibariyle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda istifanın olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete...
İnce'nin Memleket Partisi'ne çalıntı suçlaması
İnce'nin Memleket Partisi'ne çalıntı suçlaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Selahattin Demirtaş
Magazin Ben Affleck Pınar Altuğ Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Gökhan Töre Hakan Arslan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Tüzün, '30 yıllık dostum' dediği Muharrem İnce'nin yeni parti kurmasıyla ilgili konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:30:37. #1.14#

title