CHP'li Tanrıkulu'ndan "gençlik raporu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Tanrıkulu'ndan "gençlik raporu"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde "Türkiye'de Gençlik" başlığıyla bir rapor hazırladı.

CHP'li Tanrıkulu'ndan
18.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:56

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde "Türkiye'de Gençlik" başlığıyla bir rapor hazırladı.

TÜİK'in istatistiklerine yer verilen raporda, 2019 yılı sonu itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 955 bin 672 kişiye ulaşarak, toplam nüfusun yüzde 15,6'sını oluşturduğu belirtildi.

Raporda, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 25'in üzerinde seyrettiği ifade edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Çalışan gençlerin yüzde 73'ü işinden memnunken yüzde 27'i memnun değil; yüzde 49,8'i kazancından memnunken, yüzde 50,2'i değil. Hane halkı işgücü araştırması 2018 yılında yüzde 20,3 oranında seyreden genç işsizlik oranının 2019'da yüzde 25,4'e yükseldiğini göstermektedir. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 33,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2018'de yüzde 35 düzeyindeydi. Genç nüfusun istihdamında, başı yüzde 54,1 ile garson, servis elemanı gibi hizmet sektörü çekmektedir. Bunu yüzde 28,2 ile sanayi sektörü, yüzde 17,7 ile de tarım sektörü izlemektedir."

-"İşsizlik oranı 1,1 puan düştü"

Bu yılın ilk üç ayını kapsayan TÜİK işsizlik verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaştakilerde işsiz sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 502 bin kişi azalarak, 4 bin 228 olarak belirlendiği, işsizlik oranının ise 1,1 puan düşerek, yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleştiği vurgulandı.

TÜİK'in 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusa ilişkin istatistiklere göre, genç nüfusta işsizlik oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak, yüzde 24,4 olarak tespit edildiği belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre, 2020 yılının ilk dört ayında 576 işçinin yaşamını yitirdiği, bunların 11'inin genç ve çocuk işçi olduğu savunuldu.

Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında yüzde 45,6 olan yükseköğretim net okullaşma oranının, 2018-2019 öğretim yılında yüzde 44,1'e düştüğü ifade edildi.

Raporun, "evli gençler" başlığında ise şu tespitlere yer verildi:

"2019'da evli genç kadınların oranı, evli genç erkeklerin oranının dört katı olurken, genç erkek nüfusun 2019'da yüzde 95,8'nin hiç evlenmediği, yüzde 4,1'nin resmi nikahlı olduğu, yüzde 0,1'nin boşandığı; genç kadın nüfusun yüzde 82,7'nin hiç evlenmediği, yüzde 16,8'inin resmi nikahla evli olduğu, yüzde 0,5'nin ise boşanmış olduğu görülmektedir. Genç kadınların yüzde 18,7'sinin eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu da ortaya çıkmıştır. 2018 yılında genç kadınların yüzde 33,6'nın kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, yüzde 18,7'sinin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı ise yüzde 45,8 olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Sinem Kobal Michael Jackson Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: CHP'li Tanrıkulu'ndan "gençlik raporu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 12:56:27. #1.14#
title