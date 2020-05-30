CHP'li Karaca'dan Tavas Avdan Termik Santrali projesine ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP'li Karaca'dan Tavas Avdan Termik Santrali projesine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Tavas Avdan Termik Santrali Projesi'ne ilişkin, "İptal edilene dek biz ayaktayız, halk sağlığını hiçe sayan yanlış projelerin karşısındayız." ifadesini kullandı.

CHP'li Karaca'dan Tavas Avdan Termik Santrali projesine ilişkin açıklama Açıklaması
30.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Tavas Avdan Termik Santrali Projesi'ne ilişkin, "İptal edilene dek biz ayaktayız, halk sağlığını hiçe sayan yanlış projelerin karşısındayız." ifadesini kullandı.

Karaca, yazılı açıklamasında, söz konusu projenin durdurulduğuna dair AK Parti Denizli milletvekilleri ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından açıklamalarda bulunulduğunu ancak bunların henüz resmi bir nitelik taşımadığını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu konuda bir duyuru yapılmadığını belirten Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre ve ekoloji mücadelesinde durdurma işlemleri, muhalefetin tepkisini dindirme, projeyi sümen altı etme olarak tecrübe edilmiştir. Kimse, büyüyen doğa hakları mücadelesinin hızını kesmek için oyalayabileceklerini zannetmesin. Tavas'ta termik santral projesi iptal edilene dek biz ayaktayız, halk sağlığını hiçe sayan yanlış projelerin karşısındayız. Toplumun tüm duyarlı kesimleriyle birlikte termik konusu Denizli gündeminden tamamıyla çıkana, proje iptal edilene dek takipçisi olacağız, mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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