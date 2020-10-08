CHP'li Gürer, pancar alım fiyatının açıklanmasını istedi
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CHP'li Gürer, pancar alım fiyatının açıklanmasını istedi

08.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:22
CHP'li Gürer, pancar alım fiyatının açıklanmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pancar alım fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini belirterek "Maliyet artışları ve pandemi sürecinde üreticilerin yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurularak şeker pancarı fiyatının 16 polar için 390 lira, 20 polar için ise 460-490...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pancar alım fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini belirterek "Maliyet artışları ve pandemi sürecinde üreticilerin yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurularak şeker pancarı fiyatının 16 polar için 390 lira, 20 polar için ise 460-490 lira aralığında olması şarttır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında pancar üreticilerinin sorunlarına değindi.

Pancar alım fiyatının halen açıklanmadığını kaydeden Gürer, yetkililerden 80 bin üreticinin endişesini giderecek bir açıklama yapmasını istedi.

Şeker fabrikalarının pancar alım kampanyasına 21 Eylül'de başladığını anımsatan Gürer, geçen yıl 1 Eylül'de açıklanan şeker pancarı fiyatının, bu yıl Ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen henüz resmi olarak açıklanmadığını ifade etti.

Şeker pancarı maliyetinin geçen yıla göre yüzde 50 oranında arttığına dikkati çeken Gürer, alım fiyatının bu yıl artırılmaması halinde üreticilerin perişan olacağını iddia etti.

Gürer, yabancı ot ilacının yüzde 60 arttığını, çeşitlerine göre gübre fiyatlarına ise 250 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla zam geldiğini söyledi. Türkiye'de yıllık 800 bin tona yakın kullanılan pancar tohumunun tamamın ithal olduğunu kaydeden Gürer, "Maliyet artışları ve pandemi sürecinde üreticilerin yaşadığı sıkıntılar da göz önünde bulundurularak şeker pancarı fiyatının 16 polar için 390 lira, 20 polar için ise 460 ile 490 TL aralığında olması şarttır." diye konuştu.

Basın toplantısında CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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