CHP'li Ağbaba: "Kovid-19 virüsünün en çok tehlike arz ettiği yerlerin başında cezaevleri geliyor"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Politika

CHP'li Ağbaba: "Kovid-19 virüsünün en çok tehlike arz ettiği yerlerin başında cezaevleri geliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kovid-19 virüsünün cezaevleri için tehlike oluşturduğunu belirterek, buna ilişkin acil önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

17.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:16
CHP'li Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kovid-19 virüsünün cezaevleri için tehlike oluşturduğunu belirterek, buna ilişkin acil önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, cezaevlerinin özellikle son 10 yıldır içinden çıkılmaz bir hal aldığını, siyasi iktidarın da çözüm için ciddi bir politika üretmek niyetinde olmadığını savundu.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye'de de gittikçe vaka sayısı artan Kovid-19 virüsünün, en çok tehlike arz ettiği yerlerin başında cezaevlerinin geldiğine dikkati çeken Ağbaba, "Koronavirüsün cezaevlerinde çıkması ihtimali, hiçbirimizin düşünmek istemeyeceği derecede, çok ciddi sonuçlara, ölümlü vakalara yol açabilir. Özellikle hastalar, yaşlılar, çocuklu anneler büyük risk altındadır." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki 355 cezaevinde toplam 282 bin 703 mahkum ve tutuklu bulunduğunu anımsatan Ağbaba, cezaevlerinin kapasitelerinden yüzde 22 fazla mahkumu barındırdığını öne sürdü.

Hapishanelerde son belirlenen rakamlara göre, 459'u ağır olmak üzere, 1333 hasta bulunduğunu aktaran Ağbaba, birçoğu kronik hastalıklara sahip hasta mahkumların virüse maruz kalmaları halinde, art arda ölümlerin gelmesinin kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Suçu ne olursa olsun tutuklu ve hükümlülerin, sağlıklarının, can güvenliklerinin devlet güvencesi altında olduğunun yasalarla kabul edildiğini bildiren Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Hapishanelerdeki her birey hapishane dışındakilere eş bir sağlık hizmetinden yararlanma ve önleyici korunma hakkına sahiptir. Normal koşullarda dahi sağlığa erişimi birçok engele uğrayan mahkum ve tutukluların pandemik bir bulaşıcı hastalığa karşı cezaevi ortamında nasıl korunacağı soru işaretidir. Acilen ve vakit geçirmeden bazı önlemler alınmalıdır. Hasta mahkumlar biran önce tahliye edilerek, gerekirse cezasının kalanını ev hapsinde geçirmelidir. Çocuklu annelere istisnasız ceza ertelemesi yapılmalıdır. Yaşlı ya da başkasının bakımına muhtaç derecede düşkün durumdaki mahkumlar, tahliye edilmelidir. Kasten yaralama, öldürme, uyuşturucu satışı ve ticareti, cinsel istismar ve tecavüz nedeniyle tutuklu bulunanların dışındaki tutuklular, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalıdır. Cezaevlerindeki her mahkuma kişisel hijyenini sağlayabilecek miktarda hijyen ve tıbbi malzeme ücretsiz olarak verilmelidir. Koğuşların hijyenik temizliği sağlanmalı, koğuş temizliği için ayrıca malzeme dağıtılmalıdır."

Kaynak: AA

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Manşet

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