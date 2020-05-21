CHP İzmir'den camilerde "Çav Bella" şarkısına suç duyurusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP İzmir'den camilerde "Çav Bella" şarkısına suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, dün İzmir'de bazı camilerin ses sistemlerine yapılan korsan müdahale ve cami hoparlörlerinden Çav Bella isimli şarkının çalınmasıyla ilgili saldırganların bulunması için harekete geçti.

CHP İzmir'den camilerde
21.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, dün İzmir'de bazı camilerin ses sistemlerine yapılan korsan müdahale ve cami hoparlörlerinden Çav Bella isimli şarkının çalınmasıyla ilgili saldırganların bulunması için harekete geçti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Dün İzmir'de camilerin ses sistemine yapılan saldırı sonucu bazı camilerde korsan müzik yayını yapılmış ve bu olay büyük tepki çekmişti. Yayınladığı sosyal medya mesajlarında olayın bir provokasyon olduğunu, mübarek Ramazan ayında camilere yapılan bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

"Tehlikeli bir provokasyon"

Bulunacakları suç duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Deniz Yücel, şunları söyledi:

"Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz üzerinden yapılan saldırıyı sadece ibadethanelerimize yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu alçakça planlanmış olan provokasyon dini değerlerimize, inancımıza, birliğimize, kardeşliğimize ve İzmir'e yapılmış bir saldırıdır. Bizler için kırmızı çizgimiz olan bu değerlere yapılacak saldırılar asla kabul edilemez ve gereken cevap önce bizim tarafımızdan verilir. Kurtuluş Savaşımızda dinimize, namusumuza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza saldıranlara gerekli dersi veren İzmirliler adına, tüm Müslümanlara olduğu gibi İzmir'e ve İzmirlilere de yapılmış saydığımız bu saldırıda tavır koymak boynumuzun borcudur. Camilerimizin, güzel dinimizin ve tüm kutsal değerlerimizin provokasyon malzemesi olarak kullanılmasına CHP olarak asla göz yummadık, bundan sonra da yummayacağız. İşte tüm bu sebeplerle, yapılan bu hain saldırının fail veya faillerinin bir an önce bulunması ve bu yaptıklarının yanlarına kar kalmaması için, CHP İzmir İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü birilerinin İzmir'i, hatta Türkiye'yi karıştırmak için nasıl tehlikeli bir provokasyon içinde olduğunu görüyoruz. Camilerimize ve kutsal değerlerimize saldıracak kadar gözü dönmüşlerin bir an önce bulunması ve adalete teslim edilmesi adına büyük bir gayret göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Böylesine bir provokasyon sadece kınama ve mesajlarla geçiştirilemeyecek kadar hayati bir konudur. Bu bağlamda da CHP olarak ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Bulunacağımız suç duyurusuyla da bunun ilk adımı atıyoruz. Sonuç alınıncaya kadar adli sürecinde takipçisi olacağız."

"Bu oyuna gelmediğimizi gösterelim"

Camilere yapılan saldırıda çalınan şarkının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim kampanyasında kullandığı şarkı olmasıyla ilgili yapılan açıklamalar hakkında da konuşan Yücel, şöyle devam etti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik böylesine çirkin bir değerlendirme veya yakıştırma yapanları kınıyorum. Buna cevap vermek bile istemem. Ancak, bu olayın Tunç Soyer'in basında çıkan 'Çav Bella şarkısı benimle özdeşleşti' şeklindeki açıklamasından 3 gün sonra yapılması ve çalınan şarkının Çav Bella olarak seçilmesi, çok net bir şekilde bu işin Tunç Soyer'i ve CHP'yi hedef göstermek için yapıldığının kanıtı. Provokasyon, kumpas ya da siyasi tezgah kurma yöntemleri geçmişte de uygulandı ve ülke zarar gördü. Benim tavsiyem, hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun kimsenin bu yöntemlere prim vermemesi ve tuzaklara düşmemesi. Şunu açıkça ifade ediyorum; dini değerlerimize camilerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan bu alçak saldırıda iki şey yapabiliriz. Birincisi ve bizce olması gereken, bu saldırı karşısında ortak tepkimizi gösterir, el birliği ve gönül birliği ile tüm halkımızın manevi duygularını inciten bu provokasyonun karşısında durabiliriz. Bu karşı duruşla da böylesine alçakça bir saldırı kimden gelirse gelsin, bizleri bölemeyeceklerini, oyuna getiremeyeceklerini ve dinimize yapılacak bir saldırıda omuz omuza olacağımızı gösterebiliriz. İkinci tercih olarak ise bu saldırının ucundan köşesinden, işimize gelen şekilde haksızca başkalarını suçlayarak veya hedef göstererek, bu işi ideolojik çatışmalara dönüştürerek, kutuplaştırmayı artırarak veya siyasi kaygılarla polemik oluşturarak, bu saldırıyı yapanların amaçlarına ulaşmalarını sağlarız. Biz bu iki seçenekten ilkini tercih ettik ve o yolda bu saldırının amacına ulaşmasına ve yapanların yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz. Diliyorum ki, bu saatten sonra İzmir'in isminin bu tartışmalarla anılmaması için, birliğimizin ve İzmir halkının yaşanan salgında gösterdiği dayanışmanın bozulmaması için, mübarek ramazan ayını bayram coşkusuyla uğurlayabilmemiz için herkes sorumlulukla davranır ve bu kirli oyuna gelmediğimizi gösteririz."

Yücel'in suç duyurusu dilekçesinin hazırlanmasının ardından yarın İzmir Adliyesine giderek, dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığına vereceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Haber
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ferdi Tayfur Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Türk Adana Kadın Twitter
Şu an buradasınız: CHP İzmir'den camilerde "Çav Bella" şarkısına suç duyurusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:35:44. #1.15#
title