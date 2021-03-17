CHP heyeti Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinde bulundu
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CHP heyeti Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinde bulundu

17.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:06
CHP heyeti Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti, Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti, Şanlıurfa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki heyet üyeleriyle partisinin il başkanlığını ziyaret eden Akın, gazetecilere, Şanlıurfa'nın sıkıntı ve problemlerini dinlemek için kente geldiklerini söyledi.

İl Başkanlığının yaptığı program dahilinde kente gelen 21 milletvekilinin ziyaretlerde bulunacağını aktaran Akın, "Konusunda uzman arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa'nın özellikle elektrik kesilen yerlerine, çiftçilik yapılan yerlerine dağılacağız. Odalarımızı ziyaret edeceğiz ve sonunda Şanlıurfa özelinde bir not hazırlayacağız. Buradaki gözlemlerimizi notlarımızı toplayacağız ve bunları birleştireceğiz, Sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Daha sonrasında eksikler ve sıkıntılarla ilgili farklı farklı açıklamalar yapacağız." dedi.

Akın, Şanlıurfa'daki elektrik problemi nedeniyle vatandaşların zorluklar yaşadığını ifade ederek, "Çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı elektrik 2014'den bu yana yüzde 267 arttı, yani bin liralık fatura oldu 2 bin 700 lira. Son bir yılda yüzde 30 arttı. Şunu sormak lazım acaba hangi ürünün fiyatı bu kadar arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, "Elektrik olmazsa sulama olmaz, sulama olmazsa tarım olmaz. Tarımdan uzaklaştırılmak isteniyoruz. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarımı sonuna kadar desteklemek ve büyütmek için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Heyette yer alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da pamuğun Şanlıurfa için çok önemli bir ürün olduğunun altını çizerek, bu alandaki sorunlara değindi.

Konuşmaların ardından heyet Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, sorun ve sıkıntıları dinledi.

Genel Başkan Yardımcısı Akın ve beraberindekiler, program kapsamında, partiye katılan kişilere de rozet taktı.

Heyet bugün ve yarın Şanlıurfa'nın ilçeleriyle, kırsal mahallerinde çeşitli temaslarda bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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