CHP Grup toplantısı
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CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kısa çalışma ödeneğinin yeniden gelmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, salgınla ilgili olarak, "Her bir vatandaşımızın canı çok değerlidir. Herkesi üzerine düşen görevler var, bunların yapılması gerekiyor. Biz salgın başladığı tarihten bu yana olayı politik malzeme yapmadık. Hatalar varsa söyledik nelerin yapılması gerektiğini de ifade ettik. Çünkü bu sorun hepimizin ortak sorunu. Bu sorunu en hafif şekilde atlatmamız için hepimize düşen görevler var. Bilim Kurulu vardı, bize güven veriyordu. Bazı eksikleri vardır, bazı kuruluşlardan temsilciler almamışlardı ama yine de dedik ki Bilim Kurulunun yaptığı açıklamalara biz de uyarız devleti yöneten siyasi iktidar da uyar. Biz tüm sözlerimize öneriyle başladık. Bütün açıklamalarımızda öneriyle başladık. Salgında ekonomik boyut var dedik. Merkez Bankası karşılıksız para bile basabilir önerisi yaptık. Çünkü salgının en az hasarla atlatılması hedefimizdi. Dün 341 vatandaşımız hayatını kaybetti kovid nedeniyle. Sorumlusu kim? Bu soruyu yine geçen seçimlerde AK Partiye oy veren, MHP'ye oy veren kardeşlerime soruyorum. Bir günde 341 kişi kovidden hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kısa çalışma ödeneğinin yeniden gelmesi lazım. TOBB istiyor, Sanayi Odaları istiyor, Ticaret Odaları istiyor. Turizm sektörü bu pozisyondayken, siz kısa çalışma ödeneğini kaldırırken, toplumun gözcünden kaçan bir şey yaptılar. Bankalardaki mevduat faizinin stopajını düşürdüler. Bir milyon 139 bin kişiyi işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya getirdiler. Turizm sektörü Türkiye için çok önemli. Gelen her turist işçiye destek veriyor, istihdam oluşturuyor. Türkiye buradan büyük emekler harcamadan dolarlar kazanıyor. Ama turizme düşman olanlar böyle bir tabloyu karşımıza koyuyorlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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