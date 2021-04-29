CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: 'Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz CHP ailesi olarak kendimizden eminiz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz CHP ailesi olarak kendimizden eminiz. Sözümüzün arkasında tüm aile dimdik duruyoruz. Üyesinden il başkanına kadar hepimiz aynısını söylüyoruz. Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz. Biden'ın sözlerine destek veren siyasi parti, kurum ve devletleri de şiddetle kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Biden'ın açıklamalarının Türkiye'de infial meydana getirdiğini belirterek, "Biz CHP ailesi olarak kendimizden eminiz. Sözümüzün arkasında tüm aile dimdik duruyoruz. Üyesinden il başkanına kadar hepimiz aynısını söylüyoruz. Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz. Biden'ın sözlerine destek veren siyasi parti, kurum ve devletleri de şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kapanmada yapılması gerekenleri sıralayan Özkoç, "Gündelik çalışanlarından başlamak üzere işsizlere, düzenli kazancı olmayanlara, tüm yurttaşlara kapanma sürecinde nakit hibe desteği yapılması gerekiyor. Kapanan iş yerlerine ciro kayıplarına uygun olarak destek yapılması lazım. Çalışanlara asgari ücret tutarında bir desteğin muhakkak sağlanması gerekiyor. Vergi ve SGK giderleri ödenmeli. Elektrik ve doğalgaz kesintileri olmamalı, vatandaş mağdur edilmemelidir. Yap-işlet-devret garanti ödemeleri ertelenmeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Özkoç'un sözde soykırıma ismini karıştırdığı belediye, konuyu mahkemeye taşıyor
CHP'li Özkoç'un sözde soykırıma ismini karıştırdığı belediye, konuyu mahkemeye taşıyor
Biden'ın 'soykırım' açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir
Biden'ın "soykırım" açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir
Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi
Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:00:45. #1.16#

title