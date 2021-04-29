CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz CHP ailesi olarak kendimizden eminiz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz CHP ailesi olarak kendimizden eminiz. Sözümüzün arkasında tüm aile dimdik duruyoruz. Üyesinden il başkanına kadar hepimiz aynısını söylüyoruz. Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz. Biden'ın sözlerine destek veren siyasi parti, kurum ve devletleri de şiddetle kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Biden'ın açıklamalarının Türkiye'de infial meydana getirdiğini belirterek, "Biz CHP ailesi olarak kendimizden eminiz. Sözümüzün arkasında tüm aile dimdik duruyoruz. Üyesinden il başkanına kadar hepimiz aynısını söylüyoruz. Biden'in soykırım sözlerini şiddetle kınıyoruz. Biden'ın sözlerine destek veren siyasi parti, kurum ve devletleri de şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kapanmada yapılması gerekenleri sıralayan Özkoç, "Gündelik çalışanlarından başlamak üzere işsizlere, düzenli kazancı olmayanlara, tüm yurttaşlara kapanma sürecinde nakit hibe desteği yapılması gerekiyor. Kapanan iş yerlerine ciro kayıplarına uygun olarak destek yapılması lazım. Çalışanlara asgari ücret tutarında bir desteğin muhakkak sağlanması gerekiyor. Vergi ve SGK giderleri ödenmeli. Elektrik ve doğalgaz kesintileri olmamalı, vatandaş mağdur edilmemelidir. Yap-işlet-devret garanti ödemeleri ertelenmeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı