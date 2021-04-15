CHP Grup Başkanvekili Altay gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin "Ey Meclis Başkanı, sen Anayasa'nın açık hükmü varken, geçmişte tıpkı Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı gibi, bir de anayasa hukuk tarihi profesörü olarak bu fezlekeleri,...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin "Ey Meclis Başkanı, sen Anayasa'nın açık hükmü varken, geçmişte tıpkı Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı gibi, bir de anayasa hukuk tarihi profesörü olarak bu fezlekeleri, bu paçavraları elinin tersiyle savcıya göndermekten aciz misin?" dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çaykur'un işçi alım kura videosunu izleterek "kura çekimini yapan kişinin, AK Parti teşkilatlarınca iletilen listede bulunmayan isimlere ait rakamları sandığa geri attığını" söyledi. Bu duruma göz yumanların, bunu yapanlardan daha ahlaksız olduğunu ifade eden Altay, AK Parti'ye oy verenlerin, sosyal medyadan bu kura çekimini izleyerek iktidarın toplumu ve milleti ne hale düşürdüğünü görebileceklerini savundu.

Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, iktidara FETÖ'ye ilişkin 21 soru yönelttiği için fezleke hazırlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey hukuk, adap bilmez savcı, Anayasa'da açık hüküm var, milletvekillerinin TBMM'de iddia ettiği hususlar için soruşturma açılamaz, yasama dokunulmazlığı kapsamındadır. Sen bilmez misin? Ey Meclis Başkanı, sen Anayasa'nın açık hükmü varken, geçmişte tıpkı Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı gibi, bir de anayasa hukuk tarihi profesörü olarak bu fezlekeleri, bu paçavraları elinin tersiyle savcıya göndermekten aciz misin? Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekilidir, bu sıfatla Grup Toplantısı'nda iddia ettiği düşüncelerden sorumlu tutulamaz. Heyhat, makamı kendi mülkü zannedenler önce yargının gırtlağına çöker, yargıyı kendilerine kapı kulu yaparlar."

Yargı mensuplarına iktidardan korkmamaları çağrısında bulunan Altay, CHP örgütlerinden de bu fezlekelerden korkmamalarını, mücadeleye devam etmelerini istedi.

"TBMM'ye 110 araç, 2 helikopterle gelme"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Meclis'in çatısının delik olduğunu, geçen hafta Genel Kurul Salonu'na yağmur sularının aktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM ziyaretlerinde alınan güvenlik önlemlerini eleştiren Altay, "Beyefendi ne zaman Meclis'e gelmeyi düşünüyor olsa, Meclis'in çatısında bizim özel polis timleri ellerinde kocaman makineli tüfeklerle cirit atıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, TBMM'de bu kadar abartılı bir koruma tedbirine ihtiyaç duyuyorsa vah ki vah. Erdoğan, biz seni koruruz. TBMM'ye 110 araç, iki helikopterle gelme, Meclis'in çatısını kevgire çevirme. Meclis'in çatısını FETÖ'cüler bombalamıştı, şimdi de Erdoğan'ın korumaları kevgire çevirdi." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki herkese Kovid-19 aşısı ve günde iki kez test yapıldığını öne süren Altay, öte yandan salgında bugüne kadar 27 öğretmenin hayatını kaybettiğini kaydetti. Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çağrıda bulundu.

Altay, "128 milyar dolar nerede?" afişlerini asanlara saldırıda bulunulduğunu iddia ederek CHP'li il ve ilçe başkanlarının bu afişleri asmalarının hukuka aykırı olmadığını savundu. Karaman ve Amasya valilerinin, bu afişlerin asılmasını engellediğini söyleyen Altay, "Sel gider kum kalır, devlet baki kalır. Devleti ilanihaye Erdoğan yönetecek değil. Bir yıl içinde bir seçim olur inşallah. O valilerin yüzleri bu yaptıklarından kızaracak." diye konuştu.

Engin Altay, iktidarın, Bilim Kurulunun önerilerini yerine getirmediğini öne sürerek, Bilim Kurulu üyelerini, iktidara sundukları önerileri açıklamaya davet etti. Altay, "Erdoğan 84 milyonun hayatıyla, sağlığıyla kumar oynuyor, Bilim Kurulu da bunu seyrediyor. Kuruldan bu akşam bir cevap bekliyorum. Ben erdemli adamım, özür dilemesini de bilirim." ifadelerini kullandı.

Salgında dün 279 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Altay, "Koskoca Kıbrıs Barış Harekatı'nda toplamda 400 küsur kayıp verdik." dedi.

"Patates görünce Mercedes, Mercedes görünce de akla patates geliyor"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk gençliğinin kalite ve kalifikasyonda sınıfta kaldığını da söylemek zorundayım." diyerek kötü ekonomi yönetiminin faturasını, işsiz gençlere kestiğini öne sürdü. Altay, "Eminim, Türk gençliği ilk sandıkta sınıfta kalmadığını, Erdoğan'ı sınıfta bırakarak gösterecektir. Bu ülkenin ilk, kurucu, kurtarıcı Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti, bu Cumhurbaşkanı da gençleri niteliksizlikle, kalitesizlikle itham etti. Aradaki farkı Türk gençliği ve Türk milleti herhalde gözden kaçırmayacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'de artık patates dağıtım törenleri düzenlendiğini ve bunun için Türk bayrakları kullanıldığını belirten Altay, "Bayrakla önceden hacı karşılardık, şimdi patates karşılıyoruz. İstanbul Vali Yardımcısı, bayrakla taşınan patatesi törenle karşılıyor. Tabii sarayda da yeni alınan 3 tane lüks Mercedes karşılanıyor bugünlerde. Kaymakam patates dağıtırken poz veriyor. Bu da Erdoğan tarafından ülkenin nereye evrildiğinin acı, vahim bir sonucu. Şimdi Türkiye'de, patates görünce Mercedes, Mercedes görünce de akla patates geliyor." görüşlerini savundu.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir vatandaşın evinde iftar yaparken çekilen fotoğrafı göstererek, "Fakirin evinde, Erdoğan ile saygıdeğer hanımefendi ayrı, hane halkı ayrı sofrada. Orucunu açarken bir bu hanenin durumunu bir de aldığın Mercedes'i düşüneceksin. Bu iftarda 'Bu Mercedes işi abartılı olmuş.' denilip bu alımın iptali yapılabilirdi. Yapmaz. Fakirlikle propaganda olmaz. Fakirin evine giderek fakir dostu olunmaz. Fakir dostu olmak istiyorsan önce israftan, haramdan, torpilden vazgeçeceksin. 128 milyar doların hesabını vereceksin, 'beşli çeteye' aktardığın paraları geri alacaksın." ifadelerini kullandı.

"Genel Başkanımız, bu makama en çok layık insandır"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soru üzerine, Millet İttifakı'nda demokratik teamüllerin uygulandığını söyledi. Altay, "Biz seçimden sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Burada iki hal olabilir, birincisinde Millet İttifakı ortak bir çatı adayla Cumhurbaşkanlığı seçimine yürüyebilir. İkinci seçenek ise Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ilk tur bakımından her parti kendi adayıyla seçime gidebilir." diye konuştu.

Zamanı geldiğinde aday konusunda Millet İttifakı'nın görüşmeler yapacağına işaret eden Altay, "Hiç şüphesiz Sayın Genel Başkanımız, bizce de bu makama en çok layık insandır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman