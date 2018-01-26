CHP Grup Başkanvekili Altay: "Bir gayri milli varsa, ulusal bir dava üzerinden yerlilik ve millilik polemiği yapandır"

"(Kürt sorununun çözümü) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunla bir komisyon kurulmasını teklif ediyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, Afrin operasyonuna ilişkin, " Tayyip Erdoğan uluslararası güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi ilgilendiren, dolayısıyla Türkiye'nin huzurunu, bütünlüğünü ilgilendiren böyle bir konuyu tek adam gösterisi 'one man' şova çevirmek istiyorsa bunda başarılı olamayacak" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Afrin operasyonuna ilişkin olarak, "Tayyip Erdoğan bu operasyonun ulusal, önemli davayı, uluslararası güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi ilgilendiren, dolayısıyla Türkiye'nin huzurunu, bütünlüğünü ilgilendiren böyle bir konuyu tek adam gösterisi 'one man' şova çevirmek istiyorsa bunda başarılı olamayacak. Tayyip Erdoğan'ın buradan kendisine bir başarı hikayesi çıkarma gayreti geri tepecek. Anma muhalefet ve diğer birçok partinin desteklerini açıkladığı böyle stratejik hassas bir dönemde Tayyip Erdoğan'ın yerlilik ve millilik polemiği yapması anlaşılır değildir. Bir gayri milli varsa, ulusal bir dava üzerinden yerlilik ve millilik polemiği yapandır" dedi.

Özgür Suriye Ordusu hakkındaki sözlerini hatırlatan Altay, "Biz yapıcı ana muhalefet anlayışımız içinde dedik ki, 'ÖSO budur. ÖSO ile iş tutuyorsunuz. Dikkat edin. Siyasi ve stratejik hata yapmayın. Yarın yeni terör örgütleriyle uğraşmak zorunda kalmayalım.' Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Bu samimi bir uyarıydı. Şimdi yarın da aziz milletimiz karşısına çıkıp, 'Bu ÖSO bizi kandırdı. Allah belalarını versin' dememeleri için bugünden bu samimi, yapıcı uyarımızı ortaya koyuyoruz. Milletin istikbali ile oynama, yapıcı uyarılarımıza kulak ver. Bu operasyon olmasın diyen yok. Türkiye terörle mücadele etmesin diyen yok" ifadelerini kullandı.

Kürtlerle ilgili sorunların çözümüne yönelik soruya Altay, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunla bir komisyon kurulmasını teklif ediyoruz. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sayısı ne olursa olsun eşit katılımı öngören bir komisyonun bu konuyla ilgili görev yapmasının zaruretine inanıyoruz. Komisyonun diğer komisyonlardan farklı ve özel yetkilerinin olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun yanında dışarıda siyasi partilerin önereceği eşit sayıda insanlarla oluşacak insanların çalışması lazım" yanıtını verdi.