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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ı andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ı andı
AA / Esin Işık - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 99'uncu yılında andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 99'uncu yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin akışına yön veren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 99. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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