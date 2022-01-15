CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri