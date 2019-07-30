CHP'den Kişisel Verileri Koruma Kurumuna eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Türkiye için alacağı bir karar, yapacağı katkı olmadığını, bu kurula derhal müdahale edilip, tamamen bağımsız bir kurul haline dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, yürütmenin, AB ile vize muafiyetine ilişkin eksik 5 kriterin giderilmesine yönelik hareketlenmesinin olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimat verdiğinin konuşulduğunu söyledi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun, AB'nin Türkiye'den istediği son 5 kriterden biri olduğunu ifade eden Özel, bununla ilgili yasal düzenlemenin 24 Mart 2016'da Mecliste yapıldığını anımsattı.

Özel, kanunun çıkmasına rağmen AB'nin bu konudaki raporunda, taleplerin karşılanmadığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun AB kriterlerine yönelik oluşmadığı, siyasi otoriteden bağımsız hareket etmesinin mümkün olmadığının yer aldığını belirterek, "Kriterleri tamamlamak için 24 Mart 2016 tarihli bu kanunu değiştireceksiniz." denildiğini belirtti. Özel, 9 üyeden oluşan kurulun 7 üyesini Erdoğan'ın belirlediğini, AB'nin de "bunun olamayacağını söylediğini" kaydetti.

AK Parti'nin İstanbul yerel seçimlerine ilişkin itiraz dilekçesinde tutukluların, zihinsel engellilerin, sandık kurulu başkanlarının TC numaralarına, hastane raporlarına, kişisel sağlık verilerine yer vermesi üzerine, 17 Mayıs'ta Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurduklarını anımsatan Özel, vatandaşların rızaları dışında paylaşılan kişisel verilerinin imhasının ve bu verileri bir siyasi partiyle paylaştığı ortaya çıkacak kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerince işlem yapılması amacıyla suç duyurusunda bulunulmasının sağlanmasını istediklerini anlattı.

Kurumun, CHP'nin başvurusuna, "Seçim işlerine YSK bakar." şeklinde cevap verdiğini ifade eden Özel, bu kurumun kendi varlığını inkar ettiğini, kendini ortadan kaldırdığını savundu. Özel, "Kurumun, 'Bu açık ihlali inceleyelim, o verileri imha ettirelim' yerine, 'Seçim işine ben karışmam' deyip salağa yatması, hepimizi salak yerine koyması kabul edilemez. Bu kurumun Türkiye için alacağı bir karar, insanlar için yapacağı katkı yoktur. Bu kuruma derhal müdahale edilmeli, tamamen bağımsız bir kurul haline dönüştürülmelidir. Yargıtay, Danıştay, YÖK, TOBB, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık, meslek örgütlerinden alınacak temsilcilerden oluşturulmalı, siyaset ile bağı koparılmalı, bir partinin emrine verilmemelidir."diye konuştu.

-CHP'den kanun teklifi

Özel, Ankara Tren Garı binasının Ankara Medipol Üniversitesine kiralanmasına yönelik iddialara, üniversitenin, "Ek bina ve misafirhanenin Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralandığı" şeklinde yanıt verildiğini belirterek, "Kerametiniz nereden? Bu yağma Hasan'ın böreği mi?" dedi.

Yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve şirketlerde görevlendirilememesi; kendilerinin belediyeden herhangi ikinci bir maaş ve ödeme alamamaları konusundaki kanun tekliflerini hazırladıklarını anımsatan Özel, "CHP'li belediyelere yönelik tavizsiz yaklaşıp, derhal müdahale ettikleri birkaç kendine özel vaka dışında, birkaç haksız yaklaşımın da olduğunu" belirtti.

AK Parti'nin yüzlerce belediyesinde, belki binlerce üyeliğin söz konusu olduğunu ileri süren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar için "Bunlar çift dikiş istiyorlar." dediğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında üst düzey 9 bürokratın çift maaş aldığını iddia etti.

Özel, Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun tekliflerini güncellediklerini, ilk imza sahibinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anlattı. Özel, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, milletvekilleri ve bakanlar için görevle bağdaşmayan işlerin, mal beyanı yükümlülüklerinin, hediye kabul etme sınırlarının yer aldığı teklifin 17 maddeden oluştuğunu, bu teklifin, AB yürüyüşünde Türkiye'nin önünü açacağını kaydetti.

"Malazgirt ruhuyla 1071 imza toplamak ne?"

1071 akademisyenin, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyen ile ilgili kararına ilişkin karşı bildiri yayımladıklarını anımsatan Özel, "1071 imza, 1070, 1072 olmuyorsa, bu işin talimatla yapıldığı ortadadır. Malazgirt ruhuyla 1071 imza toplamak ne?"dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugünkü açıklamalarına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, Albayrak'ın 2020'de dengelemenin daha da oturacağını, 2021 ve sonrasının Türkiye'nin ayakları üzerine durduğu yıl olacağını söylediğini belirtti. Özel, "İtirafa gel. 17 yıldır ülkeyi kayınpederin yönetiyor, AK Parti yönetimleri iş başında. Bundan iyi itiraf mı olur. Vergi reformu yapacaklarını söylüyor. 17 yıl öncesi ilk seçim beyannamesinde de 24 Haziran'dakinde de var. Davutoğlu'nun meşhur yapısal reformlarının en önemli maddesi buydu. Enflasyon yıl sonu hedefinin altında olacakmış. Ümit ederiz öyle olsun. Ama ben bugüne kadar daha görmedim ki Berat Albayrak bir hedefini tuttursun. Bu enflasyon hedefinin tutmasını isteriz. Gözümüz bir kere de hedef tutturmuş damat görsün." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, güvenli bölgeye yönelik açıklamalarına ilişkin bir soruya da Özel, "Benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur. Akar, 9 ay önce de 'tampon bölge' diyordu, bugün yine aynı şeyi söylüyor. 9 aydır bu tampon bölge ihtiyacı ortadan kalkmıştı da yeniden mi çıktı? Tampon bölge oluşturulması konusunda ABD ile nasıl bir ortaklaşma peşindesiniz? Sayın Akar, biraz daha beklerse, beklesin birkaç sene sonra biz geleceğiz, tampon bölgeyi biz yaparız." dedi.

Kaynak: AA