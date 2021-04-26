CHP Ardahan İl Başkanı Taştan'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Taştan, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasının büyük bir yanlış olduğunu belirtti.

Bu açıklamanın, onarılması güç yaralar açacağını dile getiren Taştan, "Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde soykırım ifadesi, bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh