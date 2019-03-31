CHP Adayı Mansur Yavaş İpi Göğüsledi, Ankara'da Kutlamalar Başladı

Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın seçimleri kazanmasının ardından CHP'liler ve İYİ Partililer, sonuçları kutlamaya başladı.

YAVAŞ, YARIŞI ÖZHASEKİ'NİN ÖNÜNDE TAMAMLADI

Ankara'da AA'ya göre sandıkların yüzde 93'ü açılırken, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş, yüzde 50.62 oy oranıyla, yüzde 47.20 oy oranında kalan AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin önünde ipi göğüsledi. Bu sonuçların ardından Ankara'da CHP ve İYİ Partililerin kutlamalara başladığı öğrenildi.