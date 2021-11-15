Cezayir Bocce Milli Takımı Kahramankazan'da Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cezayir Bocce Milli Takımı, Kahramankazan'da 19. Akdeniz Oyunları'na hazırlık için kamp yapıyor.

Gelecek yıl, yaz aylarında Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na hazırlık için ilçedeki Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Cezayir Milli Takımı'nı, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Mutlu Türkmen, ziyaret etti.

Cezayir Bocce Federasyonu Başkanı Maidi Muhammed El Amine AA muhabirine, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Akdeniz Oyunları'na hazırlık çalışması amacıyla Türk Milli Takımı ile antrenman yapmak için burada olduklarını dile getiren Amine, "Belediye Kamp Merkezini ve Bocce Salonu'nu çok beğendik. Kardeş ülke olduğumuz için burada olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Kahramankazan Belediyespor Bocce Takımı ile Cezayir Bocce Milli Takımı arasında dostluk müsabakası oynandı. Karşılaşmanın ardından sporcular hep birlikte kamp merkezinin bahçesine 100 çam fidanı dikti.

Belediyenin Eğitim Spor ve Kamp Merkezi'nde konaklayan Cezayirli kafilenin bir hafta antrenmanlarına devam edeceği bildirildi.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Nuğman Göktaş - Spor Haberleri

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