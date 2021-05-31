Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
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Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında İzmir ve Aydın'da "Kitap Bağış Standı" kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında İzmir ve Aydın'da "Kitap Bağış Standı" kuruldu.

İzmir Adliyesinde düzenlenen törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Ahmet Güre, Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında tüm Türkiye'de aynı anda kitap kampanyası başlatıldığını söyledi.

Ceza infaz kanununda yapılan değişiklikle tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonuna daha çok önem verildiğini belirten Güre, hükümlü ve tutukluların cezaevi sonrası yeni hayata hazırlanmalarına imkan sağlamak istediklerini aktardı.

Kitap bağışı kampanyasının da bunun bir parçası olduğunu belirten Güre, şöyle dedi:

"Kitap kampanyası açsından paydaşlarımız olan tüm kurumları buraya davet ettik. Tüm kurumların desteğine ihtiyacımız var. İçerideki insanları yarın öbür gün dışarıya ne kadar sağlıklı bir halde çıkarabilirsek toplum açısından da toplum güvenliği açısından da faydalı olacaktır. Bu anlamda iki bakanlık arasındaki protokol kapsamında biz de İzmir Adliyesi olarak üzerimize düşen desteği sağlayacağımıza ve paydaş kurumlarımızla beraber bu kampanyaya üst düzeyde bir katılım sağlayacağına inancımız tamdır."

Konuşmanın ardından Güre ve davetliler kitap bağışında bulundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabey, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, il müdürleri ve adliye çalışanları katıldı.

Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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