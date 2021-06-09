Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanından, Başkanımıza Ziyaret
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanından, Başkanımıza Ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanından, Başkanımıza Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Mara Mahallesinde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Zeynep Afşeören, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Mara Mahallesinde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Zeynep Afşeören, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Mara ve Musalla mahallelerini kapsayan 8, 5 hektarlık kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen noktayı yerinde incelemek üzere Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Zeynep Afşeören, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ve misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı Afşeören, kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen nokta Başkanımıza bilgi verdi.

Başkanımız ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ile birlikte kendisini ziyaret eden Daire Başkanı Afşeören'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirleriyle yıkım çalışmaları devam eden kentsel dönüşüm projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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