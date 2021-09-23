CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ NEDENİYLE TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU - Haberler
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CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ NEDENİYLE TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay ve trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla etkisini gösteren yağmur sabah saatlerinde de etkili oldu. Sabah işe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Cevizlibağ'da metrobüs tramvay ve trafik yoğunluğa oluşturdu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Toplu ulaşım araçlarından inenler, metrobüs üst geçidinde yoğunluk neden olurken, yağışlı havanın etkisiyle araçlarını tercih eden sürücüler D-100 Karayolu'nda trafik oluşturdu. Öte yandan İBB Trafik yoğunluk haritasına saat 08.30'da trafik yüzde 72'e yükseldi.

CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ NEDENİYLE TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU

CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ NEDENİYLE TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU

CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ NEDENİYLE TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU

CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ NEDENİYLE TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU

CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ NEDENİYLE TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU
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Haber: CEVİZLİBAĞ'DA YAĞIŞ NEDENİYLE TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU - Haberler
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