Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı(2)
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Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı(2)

12.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:10
Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı(2)

HORTUMUN NEDEN OLDUĞU ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİİzmir'in Çeşme ilçesinin turistlik mahallesi Alaçatı'da kuvveti fırtına ve hortumun neden olduğu zarar, DHA tarafından dronla görüntülendi.

HORTUMUN NEDEN OLDUĞU ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinin turistlik mahallesi Alaçatı'da kuvveti fırtına ve hortumun neden olduğu zarar, DHA tarafından dronla görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kiremitleri uçmuş binalar, devrilen tekne ve otomobiller yer alıyor. Görüntüler yaşanan doğal afetin boyutunu ortaya koydu.

Öte yandan, belediye ekipleri, ilçede temizlik çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmalarının ise günün ilerleyen saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı(2)
Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı(2)
Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı(2)
Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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