Çeşme'yi hortum, Çiğli'yi dolu vurdu; Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı(2)

HORTUMUN NEDEN OLDUĞU ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİİzmir'in Çeşme ilçesinin turistlik mahallesi Alaçatı'da kuvveti fırtına ve hortumun neden olduğu zarar, DHA tarafından dronla görüntülendi.