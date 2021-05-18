Çeşme'de temizlik seferberliği!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeşme'de temizlik seferberliği!

Çeşme'de temizlik seferberliği!
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen turistik ilçelerinden Çeşme'de yaklaşan turizm sezonu öncesi bütün mahalle, sokak ve caddeler temizlendi.

Başkan Oran; "Sezona hazırız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle temizlik seferberliği başlattıklarını söyleyen Oran, "Hazırlıklarımızı tamamladık, sezona hazırız" dedi.

Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Çeşme'de yaz sezonu için hazırlıklar başladı. Hız kesmeden alt yapı çalışmalarına devam eden Çeşme Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Çeşme'de temizlik harekâtı başlattı.

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çeşme'de 16 mahallede tüm sokak ve caddelerde temizlik yaptı. Atık Transfer ve İkmal Şube Müdürlüğü Kent Temizliği Şefliği 25 kadın, 15 erkek temizlik personeli ile 2 zemin süpürme aracı, 2 yıkama aracı, 2 misina operatörü, 10 iş kamyonu, 3 iş makinası, 17 operatör, ilçedeki temizlik seferberliğine destek verdi.

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Çeşme'de turizm sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Ülke olarak hatta dünya olarak zor günler yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerimizdeyiz. Ancak umuyoruz ki kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Her yıl yaz aylarında milyonları ağırlayan ilçemizde pandemi nedeniyle kış nüfusu da oldukça yüksekti. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için alt yapı çalışmalarını hızlandırdık. Yaklaşan turizm sezonu öncesi ilçemizde temizlik seferberliği başlattık" dedi.

"Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz"

Çeşme'de temizlenmeyen sokak ve cadde kalmayacağına vurgu yapan Oran, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz'in de desteğiyle ilçemizdeki tüm mahallelerde detaylı bir temizliğe başladık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bir yandan da plajlarımızdaki temizliklerimizi tamamlıyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntısız bir yaz geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e temizlik çalışmalarımıza verdiği destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Bakan Ersoy'un eşi 'Korkunç bir görüntü' notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Bakan Ersoy'un eşi "Korkunç bir görüntü" notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Beren Saat Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çeşme'de temizlik seferberliği! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:45:48. #1.16#

title