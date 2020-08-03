Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı mankenin 'darp' iddiasına polisten soruşturma
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Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı mankenin 'darp' iddiasına polisten soruşturma

UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk, erkek arkadaşının da aralarında olduğu bir grup ile gittiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü beach club'da darbedildiğini ileri sürüp, polise şikayetçi oldu.

Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı mankenin 'darp' iddiasına polisten soruşturma
03.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:32

UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk, erkek arkadaşının da aralarında olduğu bir grup ile gittiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü beach club'da darbedildiğini ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. Beach club tarafından yapılan açıklamada, ünlü modelin iddiaları kabul edilmezken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de, 1 Ağustos'ta gittiği beach club'dan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini öne sürüp, Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Kyryliuk, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla yaptığı 3 dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. M. Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

POLİS İFADELERİNE BAŞVURDUÜnlü model Kyryluuk ve darbedilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darbedilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadelerini aldı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake Peter Wıllıs Flemıng'in olayla ilgili bilgisine başvurdu.Daria Kyryliuk, ifadesinde, tatil için geldiği Çeşme'de erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu bir grup ile gittiği beach club'dan saat 03.00 sıralarında çıkarken, nedensiz olarak özel güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi.Alsuwaıdı de ifadesinde aynı konuyu anlattı. İkili, kendilerini darbeden kişinin isminin 'Kadir' olduğunu kaydetti. EMNİYETTEN SORUŞTURMAPolis, ünlü modelin ismini verdiği kişinin, beach club'ın güvenlik müdürü Kadir K. (38), olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K., şehir dışında olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, beach club'ın yetkililerinden biri de gerekli açıklamayı sosyal medyadan yaptıklarını belirtip, "Emniyet şu an için işin takibinde. Görüntülü herhangi bir açıklama yapmamamız avukatlar tarafından söylendi. Emniyet olayın iç yüzünü soruşturuyor. Suçlamaları zaten kabul etmedik" dedi.'GÜVENLİK EKİBİMİZİN OLAYLA İLGİLİ DAHLİ YOK'Beach club tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada ise "İşletmemizin otopark kısmında iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik görevlilerimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. İşletmemizde geçirdiği vakitlerde, kendisi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir.  Taraflar güvenlik bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın evine gittiği ve komşuları ile de kavga ettiğini ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir" denildi. 

Açıklamada ayrıca Daria Kyryliuk'un Instagram'daki paylaşımında iddia ettiği gibi meydana gelen yaralanmada işletmenin güvenlik ekibinin hiçbir dahli olmadığı da savunulup, "Daira Kyryliuk ve beraberindekiler 2 Ağustos'ta tekrar mekanımıza gelmişlerdir" denildi.


Kaynak: DHA

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