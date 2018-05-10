Cem Uzan, Verdiği Röportajda Babası Sorulunca Ağlamaya Başladı

Yeniden Genç Parti Genel Başkanı seçilen firari iş adamı Cem Uzan, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CEM UZAN'I ZORA SOKAN SORU

Partisini yeniden seçimlere sokabilmek için yoğun bir mücadele verdiğini belirten Uzan, "Aile üyelerinizle, kardeşinizle, babanızla görüşebiliyor musunuz?" sorusu sorulunca zor anlar yaşadı.

"BENİM BABAM NAMUSLU BİR ADAMDIR"

Babasını 2003 yılından beri görmediğini belirten Uzan, "Şimdi çok duygusal bir yere bastın. Bana kimse bir şeyi inandıramaz veya söyletemez. Benim babam, namuslu, dürüst, şahsiyetli bir adamdır" ifadesini kullandı.