Cem Kılıç, arkadaşını yalnız bırakmadı
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Cem Kılıç, arkadaşını yalnız bırakmadı

Cem Kılıç, arkadaşını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, Çeşme'de yakın arkadaşı Yusuf Karaburun'un kızı Naz'ın 5. yaş günü partisine katıldı.

Oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, Çeşme'de yakın arkadaşı Yusuf Karaburun'un kızı Naz'ın 5. yaş günü partisine katıldı.

İzmir Çeşme'de tatil yapan oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, yakın arkadaşı Yusuf Karaburun'un kızı Naz'ın 5. yaş günü partisine katıldı. Kılıç, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirip 5. yaşını kutlayan Naz'a hediyesini verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cem Kılıç, arkadaşını yalnız bırakmadı - Haberler Magazin
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