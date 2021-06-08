Celalettin Çağlar kimdir?

OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Celalettin Çağlar kimdir?

CELALETTİN ÇAĞLAR KİMDİR?

1949 doğumlu Celalettin Çağlar, İstanbul Teknik Üniversitesi ve RWTH Aachen Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.

1978 de katıldığı Otokar'da Mühendislik Direktörü olarak atanana kadar değişik görevlerde bulundu. 1988-2000 yılları arasında ise Danışmanlık, Ticaret ve Turizm sektörlerinde kurucu ortak, Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulundu.

2000 yılında Genel Müdür Danışmanı olarak OYAK'a katıldı ve 2001 yılında OYAK Otomativ ve Çimento Şirketinde Başkanlık görevine başladı.

Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Denizli Çimento, Ünye Çimento, Aslan Çimento, OYAK Beton, Modern Beton, OYAK Kâğıt Ambalaj, OYAK İnşaat, Renault Mais, OYAK Renault ve Oyak adına ORFİN firmalarını yönetimi ve denetiminden sorumlu olmuştur.

Celalettin Çağlar evli ve bir çocuk babasıdır. Türk Böbrek Vakfı Mütevelli üyesi olup BJK, Darüşşafaka ve Büyük Kulüp üyelikleri bulunmaktadır.

İlgi alanları fizik, kuantum teorisi, matematik konularıyla ilgilenmek, film ve kitap okumaktır