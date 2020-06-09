HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "İklim değişikliği ile mücadele ekonomik hayatın devamıyla, iklim kaynaklı göçlerle, en önemlisi de canlı yaşamın sürdürülebilirliği ile ilgili." dedi.

CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı
09.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:19

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "İklim değişikliği ile mücadele ekonomik hayatın devamıyla, iklim kaynaklı göçlerle, en önemlisi de canlı yaşamın sürdürülebilirliği ile ilgili." dedi.

Kaslowski, Garanti BBVA'nın ana destekçisi, Deloitte Türkiye'nin rapor sponsoru olduğu, çalışmalarını Sabancı Üniversitesi çatısı altında yürüten CDP Türkiye'nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların paylaşıldığı CDP Türkiye 10. Yıl İklim Değişikliği Konferansı'na katıldı.

Kaslowski, konferansta yaptığı konuşmada, olağanüstü bir dönemden geçildiğini anımsatarak, bu ortamda iklim değişikliğinin önemine işaret etti.

Küresel risklerin yakınlığına dikkati çeken Kaslowski, bunun etkilerinin gücünü tüm dünyanın tecrübe ettiğini söyledi.

Yüzyılın en zorlu mücadele alanlarından birinin iklim değişikliği olduğuna işaret eden Kaslowski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünya, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımı için stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Öte yandan, iklim değişikliğine karşı kırılganlığı azaltmak için uyum çalışmaları konusunda farkındalık giderek güçleniyor. Bu mücadele ekonomik hayatın devamıyla, iklim kaynaklı göçlerle, en önemlisi de canlı yaşamın sürdürülebilirliği ile ilgili. Biz de TÜSİAD olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunu en kritik çalışma alanlarımız arasında görüyoruz.

Önemli bir mutabakatın ürünü olan Paris Anlaşması'nın hedeflerini stratejik öncelik olarak benimsiyoruz. Bütüncül politikalarla desteklenen, uygulanabilir tedbirler içeren bir iklim değişikliği ile mücadele yol haritasının gerekliliğine dikkati çekiyoruz. Bu yöndeki değerlendirmelere katkı sunmak hedefiyle hazırladığımız bir raporu da yakında kamuoyu ile paylaşmayı öngörüyoruz."

"Şehirler kilit rol oynayacak"

Simone Kaslowski, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunun; ulusal, yerel ve sektörel perspektifleri barındırması gerektiğini aktararak, kapsayıcılık ve katılımcılığın politikaların en temel yapı taşı olması gerektiğini söyledi.

Kaslowski, etkin uygulamanın, tüm paydaşların mücadele unsurlarını içselleştirmesi ile mümkün olacağını kaydetti.

Süreçlerde, hem nüfusun yarısından fazlasını taşıyan hem de üretim ve hizmet segmentlerinin büyük bölümünü barındıran şehirlerin kilit rol oynayacağını vurgulayan Kaslowski, "Sürdürülebilir kentleşme stratejileri, dijitalleşme sürecinin gerekliliği olan akıllı şehir politikaları ve uygulamaları artık bizim yeni normalimiz olmalı." dedi.

"CDP Türkiye Liderleri" ödülleri

Toplantıda "CDP Türkiye Liderleri" ödüllerinin sahipleri de açıklandı.

Buna göre, Eti Soda "CDP Su Programı" kapsamında, tüm dünyada A notunu alan 72 global lider arasına girmeyi başardı ve "Küresel Su Lideri" oldu.

"CDP Türkiye İklim Liderleri" kategorisinde Arçelik, ASELSAN, Brisa Bridgestone, Migros ve Tekfen Holding, "CDP Türkiye Su Liderleri" kategorisinde Tekfen Holding ve Yapı Kredi Bankası ödüle layık görüldü.

Brisa ayrıca, CDP'nin bu yıl başlattığı yeni bir derecelendirme kategorisi olan "Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi (SER)" kategorisinde A notunu alarak küresel liderler arasına Türkiye'den giren tek şirket oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Ekonomi
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Ekonomi
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu Ekonomi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Beşiktaş Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: CDP Türkiye İklim Değişikliği 10. Yıl Konferansı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:23:08. #1.14#
title