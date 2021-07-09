CD Projekt Red Kanada'da Stüdyo Açtı
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CD Projekt Red Kanada'da Stüdyo Açtı

CD Projekt Red Kanada'da Stüdyo Açtı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Cyberpunk ve The Witcher'ın geliştiricisi CD Projekt Red, yeni bölgelere genişlemeye devam ediyor.

Cyberpunk ve The Witcher'ın geliştiricisi CD Projekt Red, yeni bölgelere genişlemeye devam ediyor. Geliştiricinin ilk olarak Mart ayında duyurulan Vancouver'da bir ofis açma anlaşması şimdi .

Stüdyo, Twitter'da CD Projekt Red Vancouver logosunun bir görüntüsünü paylaşıp "bu resmi" tweetini attı. Oyun endüstrisi analisti Daniel Ahmad da anlaşmanın bugün tamamlandığını söyledi.

Mart ayında CD Projekt Red, ilk Kanada stüdyosunu kurmak için üç yıldır birlikte çalıştığı Digital Scapes'i satın aldığını

CDPR Vancouver, stüdyonun Krakow ve Wroclaw Polonya'daki ana ekiplerine katıldı ve üçü de şirketin yaklaşmakta olan oyunlarında birlikte çalışacak.

Şirketten Pawel Zawodny; "Üç yıldır birlikte çalışıyoruz ve onlara tamamen güveniyoruz. Digital Scapes, Cyberpunk 2077'nin yapımında çok fazla emek harcadı, oyunun geliştirilmesine ve çeşitli özelliklerini optimize etmesine yardımcı oldu."

"Yeni ekip, projelerimize katkıda bulunmanın yanı sıra, teknolojilerimizi mükemmelleştirmemize yardımcı olacak ve bu açıdan yetkinliklerimizi genişletecek. Son derece yetenekli Digital Scapes ekibinin, daha geniş bir CD Projekt Red Vancouver inşa etmek için mükemmel bir temel olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Vancouver'da yer alacak şirketin başında Polonya asıllı Kanadalı Marcin Chudy yer alacak.

Chudy, "Polonyalı bir Kanadalı olarak, Kanada ve Polonya oyun geliştirme endüstrileri arasında köprüler kurmaktan şahsen büyük memnuniyet duyuyorum. Bu, Kanadalı geliştiriciler için şirketin inanılmaz ağına dahil olmak ve CD Projekt Red için Kanada'nın derin yetenek havuzundan ve oyun yapım zanaatından yararlanmak için harika bir fırsat." dedi.

CD Projekt Red'in devam eden bir dizi projesi var. Stüdyo, Cyberpunk 2077'yi destekleme ve geliştirme çabalarına ek olarak, 21 Temmuz'da The Witcher: Monster Slayer adlı bir Pokemon Go tarzı AR oyununu piyasaya sürecek.

Kaynak: Turkmmo

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